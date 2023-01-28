НПО Азербайджана осудили вооруженное нападение на посольство страны в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 522 неправительственные организации (НПО), действующие в Азербайджане, распространили заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает в субботу Trend.

Представители НПО решительно осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года. Было отмечено, что эта атака является террористическим актом, направленным против азербайджанского государства, нарушением международного права.

В заявлении говорится, что в таких документах, как Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских отношениях 1963 года, Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, закреплена недопустимость нападения на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, его служебные или жилые помещения, транспортные средства. В статье 22 Венской конвенции 1961 года отмечается, что "на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства". Этот террористический акт показал, что Иран не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности охраны посольства и его сотрудников, вытекающие из Венской конвенции.

Также в заявлении отмечается, что проведение антиазербайджанской кампании в иранских СМИ и различных структурах, в частности после 44-дневной войны 2020 года, создало своего рода условия для совершения этого террористического акта. В Иране и ранее звучали угрозы различного характера в адрес дипломатического корпуса Азербайджана. Тем не менее иранское государство не предприняло никаких действий для предотвращения этих угроз.

"Мы требуем от Исламской Республики Иран наказать исполнителей и заказчиков этого нападения. Вместе с тем неправительственные организации обращаются ко всем международным организациям для дачи оценки этому преступлению", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)