Азербайджан и Египет вместе прокладывают путь сотрудничества - по итогам визита Президента Абдельфаттаха Ас-Сиси

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Ас-Сиси в Азербайджан стал знаменательным событием, которое открыло новую страницу в развитии двусторонних отношений.

По итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси в расширенном формате состоялась церемония подписания документов. Так, подписан меморандум о сотрудничестве в области управления водными ресурсами, в области культуры и еще один документ между Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли и промышленности Египта.

Как сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы со своим египетским коллегой, были обсуждены многие вопросы как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегаций.

«Мы пришли к общей позиции по будущему сотрудничеству - это сотрудничество должно быть углублено и расширено. Для этого есть все возможности, и сегодняшний визит - еще одно тому подтверждение»,- сказал глава государства.

Президент Абдельфаттах Ас-Сиси, в свою очередь, отметил важность устранения существующих препятствий на пути иностранных инвесторов в Египет, создания для них условий и дальнейшего упрощения юридических процедур, добавив, что, учитывая, что Египет играет роль ворот на Африканский континент, соглашения, подписанные в сфере свободной торговли между двумя странами имеет первостепенное значение.

Перед встречей с Президентом Ильхамом Алиевым президент Египта также встретился с азербайджанскими бизнесменами в Баку, где отметил, что торговое сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал, а политическая воля лидеров Азербайджана и Египта укрепляет двусторонние отношения.

Еще в октябре 2002 года между Азербайджаном и Египтом была создана Совместная комиссия по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству. В результате деятельности комиссии, на сегодняшний день, между нашими странами подписано около 60 документов, 21 проект документа находится на стадии обсуждения.

Около 51 компании с египетским капиталом работают в сферах торговли, промышленности и услуг в Азербайджане. Существует большой потенциал для расширения торговых отношений между двумя странами. Согласно последним статистическим данным, товарооборот между Азербайджаном и Египтом по итогам 2022 года составил 16,1 миллиона долларов, из которых 2,5 миллиона долларов пришлось на азербайджанский экспорт в страну, а 13,6 миллиона долларов – на импорт.

Партнерство в энергетическом секторе между двумя странами многогранно и имеет все возможности для дальнейшего роста, поскольку Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Государственная нефтяная компания Египта планируют дальнейшее расширение сотрудничества.

Туризм - это еще одна сфера, где развивается сотрудничество. За последние годы количество туристов из Египта в Азербайджан увеличилось на 50 процентов. Между странами поддерживается регулярное авиасообщение. В настоящее время Air Cairo выполняет рейсы раз в неделю из Баку в курортный город Шарм-эль-Шейх и обратно. В июле прошлого года стороны обсудили повестку взаимного сотрудничества в области гражданской авиации, выразив заинтересованность в расширении воздушного сообщения между двумя странами.

Определив направления будущего сотрудничества, Азербайджан и Египет в ближайшем будущем обеспечат увеличение как взаимных инвестиций, так и товарооборота, а совместная деятельность деловых кругов еще больше укрепит азербайджано-египетские отношения.

Экономическое сотрудничество между двумя странами параллельно подкрепляется взаимной политической поддержкой на международной арене в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Укрепление совместной борьбы с терроризмом, о которой договорились две страны, также очень необходимо.

Благодаря многогранной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан считается одним из важнейших партнеров для стран арабского мира, и для Египта в частности. Увеличивая число своих экономических партнеров и укрепляя существующие отношения, Азербайджан добился успеха на мировой арене как в политическом, так и в экономическом плане. Азербайджан, благодаря политической воле, продемонстрированной руководством страны, установил экономическую стабильность и благоприятный инвестиционный климат для себя и в интересах своих партнеров.