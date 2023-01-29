Мы не получали никакой информации о приостановке работы посольства Ирана в Азербайджане - Халаф Халафов

БАКУ/Trend/ - Мы не получали никакой информации о приостановке работы посольства Ирана в Азербайджане.

Как сообщает в воскресенье корреспондент Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы являемся одним из образцовых государств в вопросе обеспечения безопасности дипломатических миссий в Азербайджане. Несмотря на угрозы, Азербайджан продолжит обеспечивать безопасность своих дипломатических представительств", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Сегодня примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.