Состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана, состоявшемся 31 января 2023 года, рассмотрены обращения транспортных компаний и утверждены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте, сообщает во вторник Trend.

В обращениях говорится о серьезном влиянии роста импортных цен на запчасти и затрат на ремонт в период, прошедший после последнего регулирования, на себестоимость пассажирских перевозок, финансовое положение компаний-перевозчиков, необходимость обновления автобусных парков и тарифного регулирования вопросов, связанных с обеспечением непрерывности обслуживания. Отметим, что верхний предел тарифов на услуги по перевозке пассажиров на внутригородских, пригородных и междугородних, а также междугородних автобусных маршрутах и последнее постановление о тарифе на услуги по перевозке пассажиров в метро вступили в силу в августе 2018 года.

На заседании Тарифного (ценового) совета были рассмотрены различные предложенные варианты повышения тарифов, в соответствии с социальной политикой государства был выбран наиболее оптимальный вариант с учетом социальной направленности. В ходе оценки предложений за основу принимались такие факторы, как обеспечение устойчивости сервиса, согласование интересов потребителя и поставщика услуг, экономическая доступность, удовлетворенность клиентов, повышение уровня сервиса.

После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране - 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната - на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

Дополнительные средства, которые появятся в результате изменения тарифов, позволят обновить автобусный парк, положительно скажутся на повышении качества и устойчивости сервиса.

На заседании также была подчеркнута необходимость дифференциации тарифов в целях защиты интересов социально уязвимых групп населения, введения многоуровневых тарифов, различающихся по количеству поездок и срокам, а также своевременного завершения необходимых работ, обеспечивающих безналичную оплату проезда.

Постановление вступает в силу 3 февраля 2023 года, и размещено на официальном сайте (www.tariff.gov.az) Тарифного (ценового) совета.

(Перевод: Фидан Мустафаева)