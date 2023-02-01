Иран препятствует принятию в международных организациях документов, связанных с терактом в посольстве Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, в соответствующие международные организации и платформы были представлены документы содержащие требование к выявлению и скорейшему наказанию организаторов и виновных в совершении террористического акта, призыв к выполнению со стороны Ирана обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, с момента совершения указанного террористического акта до настоящего времени вооруженное нападение на наше посольство было осуждено со стороны 100 стран и секретариатов ряда международных организаций, во всех заявлениях подчеркнута необходимость наказания виновных.

Иранская сторона пыталась всячески препятствовать широкому разоблачению террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявлений, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию этих документов.

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