За подрывную деятельность в пользу Ирана задержаны 39 человек - итоги спецоперации МВД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате операции МВД Азербайджана было задержано 39 человек, осуществлявших подрывные и диверсионные действия в пользу Ирана под прикрытием религии.

Как сообщает в среду Trend, эти лица, называющие себя верующими, проводя пропаганду в пользу Ирана через социальные сети, злоупотребляя свободой вероисповедания в нашей стране, выполняли поручения иранских спецслужб с целью подрыва сложившихся в Азербайджане традиций толерантности. Используя атрибуты Ирана, а также черные флаги с различными надписями на персидском языке, в социальных сетях и на религиозных церемониях, в которых участвуют граждане Азербайджана, они с целью дискриминации по признаку вероисповедания и разжигания межрелигиозной розни, вносили смуту в обществе и передавали собранную информацию спецслужбам, от которых получали задания

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