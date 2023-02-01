Вооруженное нападение на посольство является грубым нарушением норм международного права - Низами Сафаров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране следует охарактеризовать как грубое нарушение фундаментальных норм международного права.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

Он отметил, что такой правовой результат возникает в первую очередь из-за нарушения обязательств, установленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 14 апреля 1961 года составляющей основу межгосударственных отношений, участниками которой являются как Азербайджан, так и Иран.

"В соответствии с этими обязательствами императивного характера государство пребывания должно защищать неприкосновенность зданий дипломатических представительств и личности дипломатических агентов от любых нападений или нанесения им ущерба, и в соответствии со статьей 22 Конвенции указанное является особой обязанностью государства пребывания. Во всех аутентичных копиях настоящего международного договора от 1961 года на пяти языках используется именно термин “специальная обязанность”, и эта обязанность нарушена в самой неприглядной форме. Вторым важным моментом является нарушение Конвенции "О предупреждении и наказании преступлений, направленных на лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов" принятой в Нью-Йорке 14 декабря 1973 года, к которой присоединились Азербайджан и Иран. В соответствии со статьей 2 этого международного договора нападения, создающие угрозу зданиям, жилым помещениям или транспортным средствам дипломатической миссии, квалифицируются как наиболее серьезные транснациональные террористические преступления. В соответствии с многочисленными международно-правовыми документами, в том числе «Стратегией борьбы с терроризмом», принятой ООН на универсальном уровне, намерение или мотивация таких деяний не влияет на их квалификацию как террористического акта", - сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что расследование совершенного преступления уже начато, и у нашей страны есть соответствующая правовая база для контроля за всеми процессами в соответствии с международным правом.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)