Сформирован новый состав Счетной комиссии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав Счетной комиссии парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

После обсуждения проект решения был утвержден.

В состав Счетной комиссии вошли следующие члены:

1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу

2. Алиев Рауф Асиф оглу

3. Гаджиев Эмин Меджид оглу

4. Гусейнова Севидж Амирахмед гызы

5. Гулиев Эльдар Аллахьяр оглу

6. Велиева Садагят Сулейман гызы

7. Забелин Михаил Юрьевич.

Проект решения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)