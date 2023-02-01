Определен состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Определен новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии парламента.

В состав комиссии вошли:

1. Агамалы Фазаил Рагим оглу

2. Гасанов Нурлан Урфан оглу

3. Гасанова Афат Абиль гызы

4. Ибрагимкызы Малахат Ибрагим гызы

5. Ибрагимов Эльдар Рза оглу

6. Магамалиев Насиб Мухаммед оглы

7. Мамедов Хикмет Баба оглу

8. Мамедов Мешхур Шахбаз оглу

9. Мухбалиев Саттар Сулиддин оглу

10. Мусаев Мадар Алиаскер оглу

11. Сафаров Низами Абдулла оглу.

После обсуждения проект решения был утвержден.

(Перевод: Фидан Мустафаева)