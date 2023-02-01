Открылась граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Открылась сухопутная граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване.

По информации Trend, с сегодняшнего дня разрешен проезд частных автомобилей через таможенный погранично-пропускной пункт «Садарак» в Нахчыванской Автономной Республике. При этом лица, желающие пересечь границу, должны быть гражданами Нахчыванской АР. Они могут пересечь границу на своей машине. На данный момент запрет на проезд автобусов находится в силе.

Отметим, что во время пандемии коронавируса сухопутные границы Азербайджана были закрыты для всех соседних стран, но из Нахчыванской АР в Иран и Турцию поездки были разрешены. Однако с 1 июля 2022 года в Нахчыване также был приостановлен проезд для других автомобилей, кроме грузовых.

(Перевод: Фидан Мустафаева)