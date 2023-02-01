В Азербайджане вводится понятие режима чрезвычайной среды социального характера (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются требования к режиму чрезвычайной среды социального характера и меры по преодолению этой ситуации.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим в закон "О чрезвычайном положении", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, добавлена новая глава – "Режим чрезвычайной среды социального характера" (I-I).

Согласно проекту, чрезвычайная среда социального характера - это среда, возникшая в результате чрезвычайных ситуаций на всей территории или в отдельных местах Азербайджана, которые привели или могут привести к нарушению условий жизнедеятельности населения, в том числе к гибели людей, причинению значительного ущерба здоровью населения, имуществу или окружающей среде, но не являющаяся основанием для введения чрезвычайной ситуации.

Что касается мер по ликвидации чрезвычайной среды социального характера, то согласно законопроекту предусматривается реализация следующих мер:

- При введении режима чрезвычайной среды социального характера, за исключением мер, ограничивающих реализацию прав и свобод человека и гражданина, осуществляются все необходимые меры по ликвидации этой ситуации, в том числе оказание помощи пострадавшим лицам.

- Меры по ликвидации чрезвычайной среды социального характера осуществляются в соответствии с Конституцией Азербайджана, настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами и международными договорами, за которые выступает Азербайджанская Республика, в пределах, вытекающих из серьезности чрезвычайной среды.

- Для безотлагательного и взаимосвязанного осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной среды социального характера соответствующим органом исполнительной власти создается комиссия (штаб), состоящая из представителей соответствующих государственных органов (учреждений). Порядок деятельности комиссии (штаба) по ликвидации чрезвычайной среды социального характера устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

- Должностные лица государственных органов (учреждений) Азербайджанской Республики, органов местного самоуправления, всех юридических лиц независимо от форм собственности, граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Азербайджане, должны соблюдать установленные правила поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера, и должны своевременно выполнять возложенные на них задачи и при необходимости оказывать помощь в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых для ликвидации чрезвычайной среды социального характера.

- Граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Азербайджанской Республике, имеют право на получение полной и объективной информации о необходимых мерах безопасности, принимаемых на территории, где действует режим чрезвычайной среды социального характера.

- При введении режима чрезвычайной среды социального характера виды и порядок осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной среды и порядок создания, использования и восстановления государственных резервов устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.

-Восстановление нормальной жизнедеятельности населения после ликвидации чрезвычайной среды социального характера обеспечивается соответствующими государственными органами (учреждениями), представители которых входят в состав комиссии (штаба), предусмотренной статьей 2-3.3 настоящего закона. Сразу после ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера нормативный правовой акт, предусмотренный статьей 2-2.3 настоящего закона, отменяется.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)