МВД Азербайджана провело операцию против покровителей иранских наркобаронов в стране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Задержаны члены организованной преступной группировки под условными именами "Пюнхан", "Баба", "Пейман", "Араз" и другими, которые контрабандой из Исламской Республики Иран переправляли в Азербайджан наркотические средства в больших количествах, вовлекая молодежь в сеть наркокурьеров.

Как сообщили в среду Trend в МВД Азербайджана, в ходе серии операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками в столице и регионах за последние 20 дней, были задержаны 36 человек, занимавшихся незаконной деятельностью, из незаконного оборота было изъято 114 килограммов наркотических средств, психотропных веществ, 3 000 таблеток экстази и метадона, электронные весы.

Наряду с указанными лицами были задержаны и переданы следствию еще 30 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Среди них основными поставщиками наркотиков на территории Азербайджана были Панах Гулиев, Джейхун Абдуллаев, Анар Аскерли, Кямран Назарли, Хаял Халилов, братья Кянан и Кямран Аслановы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети внутри страны и за ее пределами.

Ниже представлены оперативные кадры задержания вышеуказанных лиц.

(Перевод: Фидан Мустафаева)