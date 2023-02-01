Очередной фейк армянских тг-каналов: информация о пожаре в воинской части в Гяндже является ложью (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд армянских Telegram-каналов поделился фейковыми новостями и кадрами пожара, якобы возникшего в одной из воинских частей в городе Гянджа.

Как сообщает в среду Trend, армянские каналы в очередной раз попытались создать определенную панику в азербайджанском обществе, распространяя фейковые новости.

В связи с этим Trend направил запрос в МЧС Азербайджана.

В министерстве сообщили, что на горячую линию “112” МЧС поступила информация о пожаре в автомобиле, перевозившем топливо, в поселке Севиндж города Гянджа.

"В связи с информацией были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Близлежащие территории были защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны",- говорится в сообщении.

Тем самым была разоблачена очередная ложь армянских Telegram-каналов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)