В Азербайджане некоторые госслужащие получат компенсации и единовременные выплаты (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственные служащие, назначенные на должность за пределами территории проживания в порядке ротации, будут получать компенсации и единовременные выплаты.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной службе".

Согласно изменению, пункт 32.2 закона приводится в новой редакции. Согласно новой редакции, право на продвижение по службе осуществляется с учетом успешного и добросовестного исполнения государственными служащими своих обязанностей, наличия вакантной должности, а также результатов дополнительного образования в соответствии с требованиями вакантной должности.

Отметим, что в соответствии с изменениями в законе также устанавливается порядок ротации государственных служащих.

Таким образом, ротация государственного служащего будет осуществляться в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти по решению руководителя государственного органа, в котором он проходит службу. При назначении государственного служащего на иную должность в порядке ротации, перечень которой определен в порядке, предусмотренном статьей 31-1.1 Закона, будут учитываться классификация административной должности, на которой он проходил службу, результат оценки его служебной деятельности, стаж службы, а также возраст, семейное положение и состояние здоровья.

После обсуждений изменения в закон были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)