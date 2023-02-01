В Азербайджане будет создан реестр госслужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан реестр государственных служащих.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе".

Согласно изменениям, реестр государственных служащих является государственным информационным резервом, содержащим сведения о государственных служащих (в том числе лицах, принятых на службу в качестве стажеров и с испытательным сроком, а также лицах, уволенных с государственной службы).

Реестр государственных служащих будет вестись органом (учреждением), установленным исполнительной властью. Нарушение требований порядка, предусмотренного статьей 15-3.3 закона, влечет ответственность в случаях, предусмотренных законом.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)