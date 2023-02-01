Утвержден меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Алжиром

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в нефтегазовой сфере".

"Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Утвердить «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики относительно сотрудничества в области нефти и газа», подписанный 29 ноября 2022 года в городе Алжир.

2.Министерству энергетики Азербайджанской Республики обеспечить реализацию положений Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего Указа, после его вступления в силу.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить уведомление Правительству Алжирской Народной Демократической Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании", - говорится в указе.