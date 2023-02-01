Эльдар Ибрагимов переизбран председателем дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Депутат Эльдар Ибрагимов переизбран председателем дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

Отметим, что на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления Милли Меджлиса о дисциплинарной комиссии. После обсуждения проект постановления был утвержден.

Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса утверждена в следующем составе: Агамалы Фазаил Рагим оглу, Гасанов Нурлан Урфан оглу, Гасанова Афет Абиль гызы, Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы, Ибрагимов Эльдар Рза оглу, Махамалиев Насиб Мухаммед оглу, Мамедов Хикмет Баба оглу, Мамедов Машхур Шахбаз оглу, Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу, Мусаев Мадар Алиаскер оглу, Сафаров Низами Абдулла оглу.

Отметим, что председатель и состав комиссии остались неизменными.