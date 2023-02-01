Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром.

Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой и вопросы сотрудничества в рамках Движения неприсоединения (ДН). Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил наличие эффективной повестки сотрудничества между двумя странами в рамках Движения неприсоединения и других международных платформ. Была предоставлена подробная информация о подготовке к Саммиту Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку в марте этого года.

Министры отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения с 2019 года, а также глобальные инициативы, выдвинутые Азербайджаном для развития Движения, подчеркнули важность передачи успешного опыта председательства Азербайджана в ДН Уганде в качестве следующего председателя Движения. Стороны обсудили вопросы подготовки к 19-му саммиту ДН, который намечено провести в столице Уганды Кампале в декабре 2023 года.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.