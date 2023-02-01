Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Финляндией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике и Статистическим управлением Финляндии".

Как сообщает в среду Trend, указом утвержден "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике и Статистическим управлением Финляндии", подписанный 5 августа 2022 года в городе Баку и 12 декабря в городе Хельсинки.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направит уведомление правительству Финляндии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.