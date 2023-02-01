В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Учреждена должность уполномоченного по этике, отвечающего за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещения в этой области и разрешения споров.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в изменении в закон "О правилах этического поведения государственных служащих", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, с учреждением должности уполномоченного по этике определены требования к уполномоченному и его полномочия.

Уполномоченным по этике могут стать лица, проработавшие на руководящих должностях не менее 3 лет, на административных должностях государственной службы более 5 лет и обладающие высокими моральными качествами.

Уполномоченный по этике рассматривает поступающие обращения от государственных служащих и других лиц, связанные с нарушением правил этического поведения, вносит предложения и рекомендации руководителю государственного органа по их устранению, принимает меры по повышению осведомленности государственных служащих о правилах этического поведения, профилактические меры по предупреждению нарушений правил этического поведения, вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся правил этического поведения государственных служащих.

Согласно документу, если уполномоченным по этике установлено нарушение положений настоящего закона государственным служащим, в его отношении может быть начато дисциплинарное производство.