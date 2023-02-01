Назначен новый глава Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола.

Как сообщили в среду Trend в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Приказом министра на эту должность назначен полковник полиции Замин Гасанов.

Напомним, что в мае прошлого года начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Аласлан Агаев был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.