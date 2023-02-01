Вносятся изменения в Земельный кодекс Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:08)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется требование о регистрации в государственном реестре недвижимости соответствующих сведений, связанных с передачей земель в аренду (пользование).

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Было отмечено, что законопроект призван в рамках исполнения указа Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрной сфере" от 15 июля 2021 года устранить существующие проблемы в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения, усовершенствовать механизм предоставления земель в аренду и пользование и разработан с целью улучшения и усиления контроля в этой области.

Так, с точки зрения совершенствования и адаптации к современным требованиям механизма предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, а также минимизации контактов между гражданами и чиновниками, повышения прозрачности процесса, возникла необходимость в электронизации указанной деятельности. Проектом предусматривается реализация процедур, связанных с земельными участками сельскохозяйственного назначения, через информационную систему "Электронное сельское хозяйство". Посредством нее в согласованной форме будет осуществляться организация работы отдельных органов, связанных с землепользованием, обеспечиваться передача в режиме реального времени соответствующих сведений, связанных с передачей земель в аренду (пользование), из государственного реестра недвижимости в информационную систему "Электронное сельское хозяйство"; в целях обеспечения удобства арендаторов (пользователей) признание прав аренды и пользования со сроком менее одиннадцати месяцев будет регулироваться непосредственно внесением сведений в информационную систему.