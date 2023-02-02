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Закир Гасанов посетит "Зимние учения-2023" в Турции

Политика Материалы 2 февраля 2023 09:27 (UTC +04:00)
Закир Гасанов посетит "Зимние учения-2023" в Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетит сегодня "День высокопоставленного наблюдателя", в рамках проводимых в Турции международных "Зимних учений – 2023".

Как сообщает в четверг Trend, на "Дне высокопоставленного наблюдателя", также примут участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Отметим, что с 1 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара находится с визитом в братской стране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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