Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали – Лавров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24”.

История Карабахской войны уходит в глубь десятилетий, сказал он, добавив, что долгие-долгие годы Армения оккупировала земли Азербайджана.

«Россия предлагала многочисленные варианты, которые предыдущее армянское руководство не очень хорошо воспринимало, желая удерживать территории. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали», - отметил Лавров.