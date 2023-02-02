Министр обороны Азербайджана понаблюдал за "Зимними учениями – 2023" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции по приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара, принял участие на «Дне высокопоставленного наблюдателя», в рамках международных «Зимних учений – 2023».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала министрам обороны доложили о "Зимних учениях – 2023". Руководители оборонных ведомств ознакомились с техникой и оборудованием нового поколения, проведи осмотр части материально-технического обеспечения учений.

Затем военнослужащие 17 других стран-участниц наряду с Азербайджаном продемонстрировали выполнение заданий по различным эпизодам в условиях сурового климата и сложного рельефа.

В заключение перед наблюдателями и другими официальными гостями выступили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Отметим, что на учениях, проводимых с 18 января по 3 февраля 2023 года, военнослужащие Отдельной Общевойсковой армии Азербайджана показали высокий профессионализм.

(Перевод: Фидан Мустафаева)