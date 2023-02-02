Президент Ильхам Алиев: Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС

БАКУ /Trend/ - Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

«Наш уважаемый гость (Президент Румынии – ред.) примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие Президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия», - подчеркнул глава государства.