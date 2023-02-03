Президент Ильхам Алиев наделил Фахраддина Исмаилова новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Постоянному представителю Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахреддину Наджаф оглу Исмаилову полномочий на подписание Протокола №13 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, полномочия подписать от имени Азербайджанской Республики протокол №13 к Конвенции ”О защите прав человека и основных свобод " предоставляются постоянному представителю Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахраддину Наджаф оглу Исмаилову.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить генеральному секретарю Совета Европы уведомление о том, что полномочия по подписанию протокола, указанного в части 1 настоящего распоряжения, от имени Азербайджанской Республики переданы постоянному представителю Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахраддину Наджаф оглу Исмайлову.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.