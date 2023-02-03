Награждены лица, участвовавшие в предотвращении теракта в посольстве Азербайджана в Иране (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:29)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, за мужественные и решительные действия при выполнении служебного долга в условиях реальной опасности для жизни и здоровья при предотвращении террористического акта, совершенного 27 января 2023 года против посольства Азербайджана в Иране, Распоряжением Президента Ильхама Алиева награждаются:

Орденом "Рашадат" 1-й степени:

- Тагиев Васиф Натиг оглу

Медалью "Ветен угрунда":

- Аскеров Орхан Ризван оглу (посмертно)

- Иманов Махир Кямиль оглу.