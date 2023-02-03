Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой (ФОТО) (Дополнено)

(Первая версия опубликована в 15:08)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром торговли и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в страну для участия во встрече в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, в том числе региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в различных областях, в том числе в политической, экономической, торговой, энергетической, образовательной, гуманитарной и др. Особо подчеркнув развитие сотрудничества между двумя странами в области энергетической безопасности, в том числе в альтернативной энергетике, министр Джейхун Байрамов отметил, что подписанное 17 декабря 2022 года "Соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии", которое предусматривает использование потенциала возобновляемых источников энергии в Каспийском и Черноморском регионах, а также диверсификацию энергоснабжения, внесло важный вклад в сотрудничество в этой области. Джейхун Байрамов также проинформировал венгерского коллегу о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, и о военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб этому процессу. Говоря о провокациях в связи с Лачинской дорогой, вызвавших справедливый протест представителей гражданского общества Азербайджана, он подчеркнул, что безосновательные утверждения армянской стороны в связи с событиями касательно этой дороги направлены на введение в заблуждение международного сообщества. Также он проинформировал о проводимых в регионе восстановительных и реконструкционных работах.

Министр Петер Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в дальнейшем развитии отношений стратегического характера между двумя странами, в частности в использовании имеющегося потенциала. В развитии отношений было подчеркнуто значение существующей договорно-правовой базы между двумя странами, в частности Совместной декларации о стратегическом партнерстве. Было выражено удовлетворение работой, проведенной в рамках двусторонней экономической комиссии. Отметив роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, министр Петер Сийярто подчеркнул вклад реализуемых в этом направлении совместных проектов в сотрудничество. Он также отметил имеющиеся перспективы по привлечению венгерских компаний к работам по восстановлению и реконструкции, проводимым Азербайджаном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.