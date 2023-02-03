В Турции завершились "Зимние учения-2023" (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:39)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Карс завершились международные "Зимние учения - 2023" с участием военнослужащих Отдельной Общевойсковой армии Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, военнослужащие еще 17 стран, помимо Азербайджана, участвовавших в учениях, выполнили задания по различным эпизодам в условиях сурового климата и сложного рельефа.

В международных учениях основное внимание уделялось обеспечению боевого согласования во взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма, дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному использованию принятых на вооружение современных образцов вооружения и техники.

На учениях, прошедших с 18 января по 3 февраля, военнослужащие Отдельной Общевойсковой армии, представляющие нашу страну, показали высокий профессионализм.

(Перевод: Фидан Мустафаева)