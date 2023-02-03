В Азербайджане разрабатывается порядок подключения строительных объектов к газораспределительной сети (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Закон "О газоснабжении".

Согласно поправке, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, пользователи газовой установки должны платить газораспределителю за услугу подключения в размере, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

За технологическое присоединение к действующей газораспределительной сети объектов строительства, на территории которых утверждены документы территориального планирования и установлены бытовое газовое оборудование, пользователи газораспределительной установки обязаны оплатить услугу подключения к газораспределительной сети в размере, определяемом учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Тарифный (ценовой) Совет Азербайджанской Республики на основании предложений Министерства энергетики Азербайджанской Республики, Министерства экономики Азербайджанской Республики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики определит сумму оплаты за услугу подключения.