Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Масштабный план, в рамках которого зеленая электроэнергия будет доставляться в Венгрию из Азербайджана через Грузию и Румынию, поможет достичь двух важных целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Благодаря этим инвестициям мы, с одной стороны, еще больше улучшим нашу энергетическую безопасность, а с другой - приблизимся к достижению наших целей в области защиты климата", - отметил он.

В публикации говорится, что эти совместные инвестиции уникальны тем, что по черноморскому дну будет проложен самый длинный в мире подводный электрический кабель протяженностью 1 195 километров.

"Сегодня мы создали рабочую группу Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия и поручили ей разработать единое технико-экономическое обоснование", - отметил Сийярто.

(Перевод: Фидан Мустафаева)