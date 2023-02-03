Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Завершился официальный визит Президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан (Дополнено)

Политика Материалы 3 февраля 2023 20:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

(Первая версия опубликована в 13:29)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля завершился официальный визит Президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Румынии, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Румынии Клауса Йоханниса в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости