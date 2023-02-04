Началась поездка группы международных путешественников из двенадцати стран в Карабах и Восточный Зангезур (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

(первая новость вышла в 09:24)

БАКУ/Trend/ - Началась поездка группы международных путешественников в расширенном составе на освобожденные от оккупации территории. Сегодня путешественники будут двигаться по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша.

Как сообщает в субботу Trend, в состав делегации из 30 человек входят известные путешественники из 12 стран - США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Эта поездка еще раз демонстрирует растущий интерес международных путешественников к тому, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма на освобожденных территориях, проводимыми здесь масштабными строительными и реставрационными работами, мероприятиями по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Так, за последние два года было осуществлено 5 поездок по Карабаху и Восточному Зангезуру в расширенном составе делегаций основных международных сетей путешественников мира - Etic, MTP, TCC, NomadMania и турецкого клуба путешественников. Одна поездка была совершена в 2021 году, а четыре - в 2022 году.

В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе известные авторы книг о путешествиях.

Как и в предыдущих поездках, международных путешественников в их туре по освобожденным территориям сопровождает известный азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.

Отметим, что эта поездка играет исключительную роль в продвижении освобожденных территорий в рамках "dark tourism" (мрачный туризм). Международные путешественники получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, посетив освобожденные территории, разрушенные и разграбленные Арменией на протяжении почти 30 лет, где в 2020 году шли тяжелые бои. Сейчас данные территории переживают период восстановления и строительства, интерес к региону растет с учетом активных работ по проекту Зангезурского коридора, который привлекает внимание деловой и туристической элиты мира.