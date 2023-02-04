В Азербайджане определены новые штрафы за незаконную установку радиоэлектронных средств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые штрафы за проектирование, установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в законе о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно изменению, за проектирование, установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств с использованием радиочастот при отсутствии решения о выделении радиочастот, а также за установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств без разрешительного листа на использование радиоэлектронных средств, определенного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы на сумму в размере пятисот пятидесяти манатов, должностные лица - на сумму в тысячу пятьсот манатов, юридические лица - три тысячи манатов с конфискацией или без конфискации радиоэлектронных средств.

За повторное совершение вышеуказанных нарушений лицом, получившим административное взыскание в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы на сумму в размере восьмисот манатов, должностные лица - в размере двух тысяч манатов, юридические лица - в размере четырех тысяч манатов с конфискацией или без конфискации радиоэлектронных средств.