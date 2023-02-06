Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих местах братской Турции.

В этот трудный момент выражаю готовность оказать любую помощь, в связи с трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме с соболезнованиями.