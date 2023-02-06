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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции (ФОТО)

Политика Материалы 6 февраля 2023 11:57 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с землетрясением в Турции.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«С чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции (ФОТО)
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