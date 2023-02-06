По поручению Президента Азербайджана в Турцию отправились силы быстрого реагирования МЧС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турецкой Республике и поддержки поисково-спасательных операциям, спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на первоначальном этапе в составе 400 человек, отправились в братскую страну.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, в состав сил входят сотрудники Службы спасения особого риска, Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны и персонал Бакинского регионального центра МЧС.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана вылетели самолеты, которые доставят в братскую страну спасателей, оснащенных необходимыми средствами для поисково-спасательных операций, а также специально обученных собак.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. На данный момент сообщается о 912 погибших, 5 385 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)