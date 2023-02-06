МИД распространил информацию о деталях теракта против посольства Азербайджана в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, в результате теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, камеры наблюдения посольства зафиксировали детали террористического нападения.

"Во-первых, перед совершением нападения террорист дважды проезжал мимо посольства на своем автомобиле 27 января 2023 года – в 08:05 и 08:24, чтобы выбрать подходящий момент для совершения преступления.

В 08:32, сразу после того как сотрудники посольства вошли в главный вход административного здания диппредставительства, террорист, находившийся в автомобиле, на большой скорости умышленно врезался в припаркованный перед посольством служебный автомобиль диппредставительства. Воспользовавшись тем, что сотрудник посольства, услышав шум, открыл двери дипмиссии, террорист достал из своей машины автомат, жестом что-то показал дежурившему у входной двери иранскому полицейскому, открыл огонь и сразу вошел в здание посольства.

В 08:34, через две минуты после того, как террорист ворвался в посольство, к зданию подъехала машина, принадлежащая иранской полиции, но после нескольких секунд разговора с полицейским у входа покинула территорию.

В течение четырех минут, то есть до 08:36, террорист произвел многочисленные выстрелы по сотрудникам внутри административного здания посольства, в результате чего сотрудник посольства Орхан Аскеров скончался на месте от пулевого ранения, а другой сотрудник, Махир Иманов, получил тяжелые ранения в правую руку и левую ногу. Еще один сотрудник миссии Васиф Тагиев набросился на террориста, чтобы обезоружить, и вступил с ним в рукопашную схватку. Пока сотрудник посольства обезвреживал террориста, нападавший выстрелил из автомата и ранил его в плечо. Однако Васиф Тагиев продолжал борьбу с террористом и сумел вырвать магазин из автомата. В это время террорист выхватил из куртки пистолет и открыл огонь, на этот раз ранив В. Тагиева в подбородок (впоследствии при осмотре территории посольства был обнаружен пистолет марки «Кольт», который выронил нападавший). Несмотря на ранение, В.Тагиев сумел выдворить преступника из здания посольства.

Несмотря на то, что террорист проник в посольство силой, внутри здания производил непрерывную стрельбу, а сотрудник посольства звал на помощь для обезвреживания террориста, иранский полицейский, стоявший на посту у входной двери, не только не вмешался в происходящее, а оставил свой пост и покинул территорию.

Террорист, которого вывели из здания посольства, достал из кармана куртки запасной магазин и вставил его в автомат. Дважды прожестикулировав кому-то, он начал вести непрерывный огонь по входной двери посольства и окнам квартир в здании миссии, где проживают члены семей дипломатов. В течение этого времени террорист два раза поджигал шины автомобиля, принадлежащего посольству, горючим веществом, которое с собой привез .

Увидев, что крепкую входную дверь сложно открыть огнем из автоматического оружия, террорист попытался выломать дверь кувалдой, которую достал из багажника автомобиля, и во второй раз проник в посольство, чтобы убить дипломатов и членов их семей. В.Тагиев бросил огнетушитель в нападавшего, который, пытался подняться на второй этаж посольства, и ранил его в голову (эти моменты не попали в записи камер наблюдения), в результате чего террорист был вынужден покинуть здание.

Оказавшись на улице, нападавший еще раз указал на стоящих в отдалении людей и опустил автомат. Пользуясь тем, что полиция не вмешивается, террорист вновь попытался поджечь автомобиль представительства горючей смесью типа коктейля Молотова, которую привез с собой. И только тогда, когда нападавший по неосторожности поджег себя, полиция отреагировала на события.

При этом полицейские не спешили задерживать террориста, они заговорили с ним, обращались с ним при этом не как с преступником и заняли выжидательную позицию. Воспользовавшись ситуацией, террорист некоторое время бродил вокруг, оскорбляя дипломатов азербайджанского посольства, угрожая им и выкрикивая: «Я вас всех убью!». Полиция никак не реагировала и на такое поведение, после чего террорист свободно прошел к зданию взял кувалду, которой выламывал дверь, и положил его в свой автомобиль.

Затем он начал настаивать, чтобы смотревший из окна посольства и требовавший его ареста В.Тагиев спустился вниз, а когда В.Тагиев спустился, снова стал угрожать ему и пытался напасть на него.

Только тогда полицейские надели на террориста наручники, посадили в машину и покинули район. Привлек внимание и тот факт, что в это время неизвестный в маске достал из машины террориста неизвестные предметы и уехал с места происшествия" - говорится в сообщении МИД.

Следует также отметить, что в последние дни в некоторых социальных сетях и медиаресурсах тиражируются недостоверная информация и домыслы относительно хронологии теракта. Основная причина этого - неверные ссылки на хронометраж в видеоматериалах. В связи с этим сообщаем, что камеры наблюдения посольства, показывающие улицу, указывают время, которое опережает реальное на 24 минуты. Этот разброс во времени связан с техническими факторами.

А то, что террорист выбрал для нападения пятницу – (выходной день в Иране), это скорее для сведения к минимуму обстоятельств, которые могли бы ему помешать - он приехал на место происшествия с целым арсеналом - автоматом АК с запасными обоймами, пистолетом Кольт, зажигательной смесью, кувалдой и другими средствами нападения, при полном невмешательстве иранской полиции. Все эти факторы дают серьезные основания полагать, что теракт был спланирован заранее.