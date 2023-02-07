В воинских частях Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск и воинских частях Азербайджанской Армии были проведены практические занятия нового учебного периода, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения отработали навыки выдвижения из пунктов постоянной дислокации по сигналу «Тревога».

На занятиях, проводимых с учетом современного боевого опыта, подразделения Сухопутных войск, ВВС, ВМС и ракетно-артиллерийских войск во взаимодействии выполнили различные задачи.

Основное внимание на занятиях было уделено совершенствованию навыков приведения войск в состояние боеготовности в целях оперативного пресечения возможных угроз, а также обеспечению стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)