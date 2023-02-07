Начинается эвакуация из зоны землетрясения граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанцам находящимся в зоне землетрясения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице посольства в социальных сетях.

Было отмечено, что для эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения были выделены автобусы, которые прибудут в указанные пункты назначения в 15:00 7 февраля.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 534 человека, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)