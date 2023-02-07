В Азербайджане будет усилен госконтроль за импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков.

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится:

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в шестимесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по следующим вопросам:

- применение системы разрешений на деятельность по осуществлению производства и импорта табачных изделий и совершенствование системы разрешений на импорт и производство алкогольных напитков с целью организации прозрачной экономической деятельности, связанной с импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков;

- внедрение механизма предоплаты акцизного налога на табачные изделия при получении марок (обязательной маркировки);

- определение минимального ценового требования для розничной реализации алкогольной продукции с учетом международного опыта;

- ужесточение мер ответственности в отношении лиц, осуществляющих ввоз и производство табачных изделий и алкогольных напитков с нарушением требований законодательства;

- определение требований к объемам использования местного сырья при производстве табачных изделий внутри страны на основе предложений министерства экономики Азербайджанской Республики и министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

- министерству экономики Азербайджанской Республики поручено в шестимесячный срок представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики согласованные с соответствующими структурами предложения по поэтапному повышению ставок акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки с учетом международного опыта, а также требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.