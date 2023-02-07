Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В знак уважения к жертвам сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, здание Центра Гейдара Алиева было освещено цветами государственного флага Турции.

Как передает Trend, видеопроекция, демонстрирующая дружбу, братство и единство между народами Азербайджана и Турции, продлится несколько дней.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадали 31 777 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.