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Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 23:34 (UTC +04:00)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В знак уважения к жертвам сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, здание Центра Гейдара Алиева было освещено цветами государственного флага Турции.

Как передает Trend, видеопроекция, демонстрирующая дружбу, братство и единство между народами Азербайджана и Турции, продлится несколько дней.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадали 31 777 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами флага Турции (ФОТО)
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