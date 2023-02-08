В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки - МИД (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. 7 февраля 2023 года в ходе визита в Германию глава МИД Армении отметил, что Азербайджан препятствует переговорному процессу, тем не менее Армения прилагает усилия для установления мира в регионе, и они рассматривают предложения по мирному договору, представленному Азербайджаном несколько дней назад.

"Прежде всего, отметим, что предложения, о которых говорит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не несколько дней, а 15 дней назад.

Вместе с тем, как следует из заявления министра иностранных дел Армении, армянская сторона вновь допускает манипуляции в отношении переговорного процесса по мирному договору и, представляя себя конструктивной стороной, стремится ввести в заблуждение международное сообщество.

Как известно, именно армянская сторона, нарушив согласованный ход переговорного процесса по мирному договору, в декабре прошлого года отказалась от переговоров. Однако теперь, вместо того, чтобы вернуться к переговорам по мирному соглашению, создает искусственные препоны для процесса.

Азербайджан, в отличие от Армении, выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки, и всегда готов к этому", - сказал А. Гаджизаде.