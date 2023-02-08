Выделена финансовая помощь религиозным структурам в Азербайджане - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год, выделяются Управлению мусульман Кавказа 1,0 (один) миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, религиозной общине горских евреев города Баку – 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, религиозной общине европейских евреев города Баку - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджанской Республике – 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов.

В распоряжении отмечается, что министерство финансов обеспечит финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.