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Президент Азербайджана: Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание

Политика Материалы 8 февраля 2023 18:13 (UTC +04:00)
Президент Азербайджана: Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание

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БАКУ /Trend/ - Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание, и его тоже преодолеет. Но это – невероятно большая трагедия. Каждая спасенная жизнь словно дарит нам весь мир.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 8 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в посольстве Турции в Азербайджане.

Подчеркнув, что спасатели и из Турции, и из Азербайджана, и из других стран делают огромную работу, глава государства отметил: « Конечно, основное бремя и моральная нагрузка здесь ложатся на правительство Турции. Мой брат уважаемый Президент немедленно дал все указания, направил всех министров в зоны бедствия, и я абсолютно уверен в том, что сильное и могущественное Турецкое государство преодолеет и эти трудности, продолжит усилия по скорейшему проведению спасательных и поисковых работ».

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