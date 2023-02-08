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Поиски пропавших без вести 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются - посольство (Дополнено)

Политика Материалы 8 февраля 2023 17:34 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:57)

БАКУ /Trend/ - Поиски пропавших без вести во время землетрясения 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в посольстве Азербайджана в Турции.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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