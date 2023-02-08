Внесены поправки в Положение о службе в таможенных органах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики №768 от 7 декабря 1999 года".

Как сообщает Trend, согласно изменению к "Положению о службе в таможенных органах", утвержденному законом Азербайджанской Республики №768 от 7 декабря 1999 года добавляется статья 12-1 следующего содержания:

"12-1. При возможности получения через информационную систему Электронного правительства от соответствующего государственного органа (учреждения) документов или информации, необходимых в связи с приемом на службу в таможенные органы, эти документы или информация от гражданина не требуются.

В случаях, когда получение таких документов или информации через информационную систему электронного правительства не представляется возможным, они будут затребованы у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании запроса с согласия гражданина или их предоставление обеспечивается гражданином".