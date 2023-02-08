Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военный медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, приступил к деятельности в Кахраманмараше.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, в полевом госпитале наши военные врачи в координации с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции принимают активное участие в работе по приему, регистрации, распределению, оперированию и отправке пострадавших в результате землетрясения в другие медицинские учреждения.

Отметим, что военный медицинский персонал в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, командирован в братскую Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 8 574, пострадавших – 49 133 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)