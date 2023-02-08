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В Азербайджане утверждены изменения в закон "О паспортах" (Дополнено)

Политика Материалы 8 февраля 2023 18:37 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:14)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О паспортах" Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, в текст закона "О паспортах" добавляются второе и третье предложения следующего содержания:

"Если документы, необходимые для выдачи общегражданского паспорта, могут быть получены через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), то эти документы от гражданина не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется с согласия гражданина по запросу от соответствующего государственного органа (учреждения) или обеспечивается гражданином".

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